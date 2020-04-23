Главный архитектор Москвы рассказал об онлайн-мастер-классах по акварели
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-секретаря Кузнецова — Марию Ульянову.
«Темы выбираются специально для соблюдающих самоизоляцию: кадры из кинофильмов, фото из путешествий, домашний интерьер», — отметила Ульянова.
По словам Кузнецова, можно использовать не только акварель, но и другие краски.
Он также призвал участников мастер-классов обмениваться результатами в интернете.
Ранее НСН сообщала, что ВДНХ запустила серию видеоэкскурсий, а также онлайн-лекции и мастер-классы.