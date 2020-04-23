Президент «Усадьбы Jazz» рассказала о возможном переносе фестиваля

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Основатель и президент фестиваля «Усадьба Jazz» Мария Сёмушкина рассказала о возможном переносе мероприятия на конец лета или сентябрь.
Президент «Усадьбы Jazz» рассказала о возможном переносе фестиваля
  • © usadba-jazz.ru

По её словам, даже если общий карантин к концу мая отменят, запрет на массовые мероприятия, скорее всего, сохранится.

«Мы бы очень хотели, чтобы наш 17-й фестиваль «Усадьба Jazz» в любом случае состоялся, поэтому рассматриваем его перенос на конец лета или сентябрь», — заявила Сёмушкина в беседе с «Известиями».

Отмечается, что оргкомитет также готовит онлайн-фестиваль и надеется провести его в назначенные дни.

Организаторы фестиваля надеются, что зарубежные участники смогут приехать. Окончательное решение будет зависеть от текущей ситуации.

Ранее сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Московского международного кинофестиваля сообщал, что ММКФ пройдёт в столице с 1 по 8 октября.

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