Лайма Вайкуле рассказала о конкурсе Laima Voice

Певица Лайма Вайкуле рассказала о проведении музыкального конкурса Laima Voice в интернете.

В беседе с радио Sputnik она призналась, что в связи с режимом самоизоляции темп жизни остановился в одно мгновение.

При этом, по её словам, у музыкантов есть возможность заниматься творчеством и записывать песни, даже находясь дома.

Певица добавила, что в настоящее время в интернете проходит музыкальный конкурс Laima Voice, заявку на который может отправить любой желающий.

«У нас создан конкурс Laima Voice в интернете, уже больше тысячи исполнителей из разных стран прислали свои работы, свои песни. В конце мы будем выбирать лучших, которые будут выступать на фестивале Laima Rendezvous, когда это будет уже разрешено», — пояснила Лайма Вайкуле.

Она также отметила, что сроки проведения конкурса будут зависеть от ситуации в мире.

Ранее, как сообщала НСН, Земфира рассказала, что на самоизоляции работает над новым альбомом и пишет песни.