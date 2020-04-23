Музей космонавтики запустил онлайн-проект «Поехали вместе»

Столичный Музей космонавтики организует онлайн-проект «Поехали вместе».

Как передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, в ходе онлайн-встреч с российскими выставочными площадками зрителям расскажут о коллекциях аналогичных музеев в Екатеринбурге, Петропавловске-Камчатском, Санкт-Петербурге и Клину.

Отмечается, что программа стартует 24 апреля.

Прямые включения из музеев продолжительностью около часа будут идти раз в неделю.

На первой встрече пользователи смогут увидеть скафандр российского космонавта Сергея Прокопьева, совершившего два выхода в открытый космос.

Ранее НСН сообщала, что ВДНХ запустила серию видеоэкскурсий, а также онлайн-лекции и мастер-классы.