Музей космонавтики запустил онлайн-проект «Поехали вместе»

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Столичный Музей космонавтики организует онлайн-проект «Поехали вместе».
Музей космонавтики запустил онлайн-проект «Поехали вместе»
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Как передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, в ходе онлайн-встреч с российскими выставочными площадками зрителям расскажут о коллекциях аналогичных музеев в Екатеринбурге, Петропавловске-Камчатском, Санкт-Петербурге и Клину.

Отмечается, что программа стартует 24 апреля.

Прямые включения из музеев продолжительностью около часа будут идти раз в неделю.

На первой встрече пользователи смогут увидеть скафандр российского космонавта Сергея Прокопьева, совершившего два выхода в открытый космос.

Ранее НСН сообщала, что ВДНХ запустила серию видеоэкскурсий, а также онлайн-лекции и мастер-классы.

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