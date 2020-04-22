В Москве из-за сильного ветра повреждены 26 автомобилей
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Больше всего случаев падения деревьев зафиксировано в ВАО и ЮВАО.
«К счастью, пострадавших нет», — приводит слова Бирюкова РИА Новости.
Также из-за ветра повреждены три опоры рекламных щитов и часть крыши здания в СВАО. Городские службы приняли меры по ликвидации последствий непогоды.
Ранее МЧС предупреждало, что в Москве ожидается усиление северного ветра с порывами до 20 м/с.
Также научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН предупреждал о заметных перепадах температур в Москве в апреле.