В Москве из-за сильного ветра повреждены 26 автомобилей

В Москве сильный ветер повалил 132 дерева, в результате чего 26 автомобилей получили повреждения. Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Больше всего случаев падения деревьев зафиксировано в ВАО и ЮВАО.

«К счастью, пострадавших нет», — приводит слова Бирюкова РИА Новости.

Также из-за ветра повреждены три опоры рекламных щитов и часть крыши здания в СВАО. Городские службы приняли меры по ликвидации последствий непогоды.

Ранее МЧС предупреждало, что в Москве ожидается усиление северного ветра с порывами до 20 м/с.

Также научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН предупреждал о заметных перепадах температур в Москве в апреле.