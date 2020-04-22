Николай Наумов рассказал о работе над фильмом «Реальные пацаны. Зомби не за горами»

Российский актёр Николай Наумов рассказал, как продвигаются съёмки полнометражного фильма под рабочим названием «Реальные пацаны. Зомби не за горами».

В беседе с RT Наумов заявил, что работа над картиной завершена на 70—80%.

«Для нас это было пробой пера, с таким форматом внутри нашей компании мы работали впервые. И есть определённые особенности в съёмке, в подходе к процессу. Поэтому, когда Антон Зайцев посмотрел рабочую версию, ему это всё очень не понравилось», — пояснил актёр.

По его словам, в ближайшие месяцы, если будет возможность, съёмочная группа «Реальных пацанов» завершит работу над сериалом, а потом доснимет сцены из «Зомби».

Наумов подчеркнул, что, несмотря на долгий срок существования «Реальных пацанов», его герой Колян не меняется.

«Пикантность нашего сериала и этого персонажа заключается в том, что он совершенно не меняется. Он как был человеком, который очень часто «косячил», так им и остался. В этом и заключается его прелесть. За десять лет персонаж у нас, конечно, заматерел в физическом плане. Но что касается его внутренней составляющей — он по-прежнему является мечтательным романтиком, стремящимся изменить мир вокруг себя и себя в лучшую сторону. И ничего у него не получается», — отметил артист.

Премьера «Реальных пацанов» состоялась 8 ноября 2010 года. С тех пор на экраны вышло семь сезонов сериала.

Показ восьмого сезона начнётся в эфире ТНТ в мае 2020 года. По сюжету главный герой, Колян Наумов, станет бойцом ММА.