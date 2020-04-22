Ассистент Тарковского рассказала о выставленных на аукцион материалах режиссёра

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Киновед, вице-президент Международного фонда Тарковского и ассистент режиссёра Марианна Чугунова рассказала о выставленных на онлайн-аукцион фотографиях и рабочих материалах Андрея Тарковского.
Ассистент Тарковского рассказала о выставленных на аукцион материалах режиссёра
  • © РИА Новости

«Это не сценарий, как пишут в прессе, а два небольших листочка. Один машинописный, на котором Тарковский зачеркнул несколько слов и написал пару фраз. Второй листок целиком написан от руки», — пояснила Марианна Чугунова в беседе с телеканалом «Звезда».

Отмечается, что машинописный лист с правками содержит финал сцены «Ожидание» в фильме «Зеркало». Рукописный листок также является рабочим материалом к картине «Зеркало», в нём указаны реплики к сценам «Мост» и «У дома».

Кроме того, на торги выставлен негативный снимок Тарковского, сделанный на площадке фильма «Белый, белый день», фото режиссера и актёра Донатаса Баниониса на съемках «Соляриса», а также несколько кадров рабочего процесса на съёмочной площадке.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что автограф режиссёра Андрея Тарковского будет выставлен на онлайн-аукцион.

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