Ассистент Тарковского рассказала о выставленных на аукцион материалах режиссёра

Киновед, вице-президент Международного фонда Тарковского и ассистент режиссёра Марианна Чугунова рассказала о выставленных на онлайн-аукцион фотографиях и рабочих материалах Андрея Тарковского.

«Это не сценарий, как пишут в прессе, а два небольших листочка. Один машинописный, на котором Тарковский зачеркнул несколько слов и написал пару фраз. Второй листок целиком написан от руки», — пояснила Марианна Чугунова в беседе с телеканалом «Звезда».

Отмечается, что машинописный лист с правками содержит финал сцены «Ожидание» в фильме «Зеркало». Рукописный листок также является рабочим материалом к картине «Зеркало», в нём указаны реплики к сценам «Мост» и «У дома».

Кроме того, на торги выставлен негативный снимок Тарковского, сделанный на площадке фильма «Белый, белый день», фото режиссера и актёра Донатаса Баниониса на съемках «Соляриса», а также несколько кадров рабочего процесса на съёмочной площадке.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что автограф режиссёра Андрея Тарковского будет выставлен на онлайн-аукцион.