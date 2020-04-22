Опубликованы подборки лучших мультфильмов на время самоизоляции

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что киностудия «Союзмультфильм» присоединилась к культурному проекту #Москвастобой и опубликовала две подборки лучших мультфильмов для просмотра в самоизоляции.

Как передаёт НСН со ссылкой на сайт #Москвастобой, в первую подборку вошли 100 лучших мультфильмов, которые собрали специалисты отдела культурных проектов «Союзмультфильма», в том числе «Винни Пух», «Ёжик в тумане», «Ну, погоди!», «Бременские музыканты» и др.

Вторая подборка под названием «Союзмульткарантин» представляет собой марафон авторского короткометражного кино. В неё вошли более 60 работ для взрослых и детей, созданные российскими аниматорами.

«Вынужденное нахождение дома — непростое испытание не только для взрослых, но и для детей. Раздел «Союзмультфильма» поможет родителям разнообразить день ребёнка. А когда есть время, можно посмотреть мультфильмы вместе — и самим в который раз понаблюдать за приключениями любимых персонажей», — приводит kp.ru слова Натальи Сергуниной.

Издание напоминает, что #Москвастобой — это новая культурно-образовательная онлайн-платформа, запущенная комитетом по туризму столицы.