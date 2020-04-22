Опубликованы подборки лучших мультфильмов на время самоизоляции
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Как передаёт НСН со ссылкой на сайт #Москвастобой, в первую подборку вошли 100 лучших мультфильмов, которые собрали специалисты отдела культурных проектов «Союзмультфильма», в том числе «Винни Пух», «Ёжик в тумане», «Ну, погоди!», «Бременские музыканты» и др.
Вторая подборка под названием «Союзмульткарантин» представляет собой марафон авторского короткометражного кино. В неё вошли более 60 работ для взрослых и детей, созданные российскими аниматорами.
«Вынужденное нахождение дома — непростое испытание не только для взрослых, но и для детей. Раздел «Союзмультфильма» поможет родителям разнообразить день ребёнка. А когда есть время, можно посмотреть мультфильмы вместе — и самим в который раз понаблюдать за приключениями любимых персонажей», — приводит kp.ru слова Натальи Сергуниной.
Издание напоминает, что #Москвастобой — это новая культурно-образовательная онлайн-платформа, запущенная комитетом по туризму столицы.