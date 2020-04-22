Первая запись песен Высоцкого будет выставлена на аукцион

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Первое официальное издание с записью песен Владимира Высоцкого и автографом барда будет выставлено на онлайн-торги.
Первая запись песен Высоцкого будет выставлена на аукцион
  • globallookpress.com

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу аукционного дома «12-й стул», на торги также будет выставлен автограф режиссёра Андрея Тарковского, три сцены из сценария фильма «Зеркало» с правками режиссёра и оригинальные фотографии со съёмок фильмов «Зеркало» и «Солярис».

Отмечается также, что на торгах 22 апреля будут представлены редкие фотографии Анны Ахматовой и Софи Лорен.

В марте «Невские новости» сообщали о благотворительном аукционе «Соцсбыт» в поддержку центра социальной реабилитации «Антон тут рядом».

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