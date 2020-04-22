ВДНХ проведёт литературные онлайн-встречи

На ВДНХ в рамках Всемирного дня книг и авторского права, который отмечается 23 апреля пройдут литературные онлайн-встречи.

Как передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, в социальных сетях «Москвариума» состоится встреча с детским писателем Анной Гончаровой, которая представит зрителям свою новую книгу «Еня и Еля в гостях у Москвы», а также прочитает сказку «Подводный мир».

Также в этот день экскурсовод центра славянской письменности «Слово» Дмитрий Тараторин прочтёт тексты из Ефросиньевского сборника, составленного монахом Кирилло-Белозерского монастыря в конце XV века, а также расскажет о персонаже произведения древнерусской литературы «Сказание о Дракуле воеводе» конца XV столетия.

Ранее НСН сообщала, что ВДНХ запустила серию видеоэкскурсий, а также онлайн-лекции и мастер-классы.