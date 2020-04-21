В Тюмени предупредили об усилении ветра до 19 м/с

В Едином центре оперативного реагирования Тюмени рассказали о погоде в городе в ближайшие дни.

Как сообщает «Вслух.ру», ночью 22 апреля ожидается юго-восточный ветер 4-9 м/с, температура +4...+6 ˚С. Днём возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер будет южный, 8-13 м/с, порывы до 19 м/с. Температура составит +22...+24 ˚С.

23 апреля прогнозируется небольшой дождь, ветер юго-западный 9-14 м/с, порывы до 18 м/с. Температура понизится до +6...+8 ˚С ночью и до +10...+12 ˚С днём.

Также стало известно, что с 22 апреля в Кировской области ожидается усиление ветра до 17 м/с. Об этом информирует progorod43 со ссылкой на региональное ГУ МЧС России. В ночь на 23 апреля возможны порывы до 21 м/с.

Ранее спасатели предупредили об ухудшении погоды в Нижегородской области утром и днём во вторник, 21 апреля.