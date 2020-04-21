«Библионочь» пройдёт в онлайн-формате

Всероссийская акция «Библионочь» в этом году пройдёт в формате онлайн-марафона на тему победы в Великой Отечественной войне.

Как передаёт сайт «Москва 24», марафон #75словПобеды, в рамках которого актёры и деятели культуры прочитают отрывки из произведений о войне, стартует 25 апреля.

Отмечается, что зрители также смогут присоединиться к акции. Для выбора книги Российская государственная библиотека подготовила специальную коллекцию «Библиотека Великой Отечественной войны».

Все видеоролики будут опубликованы на сайте biblionight.culture.ru.

Ранее RIA56 сообщало, что Государственный архив Оренбургской области представил интернет-проект «Тебе эти строки пишу я…», в рамках которого опубликовал фронтовые письма оренбуржцев в преддверии празднования Дня Победы.