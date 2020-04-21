Умер режиссёр сериала «Кулагин и партнёры»

Режиссёр сериала «Кулагин и партнёры» Иван Щёголев скончался на 60-м году жизни.

«20 апреля на 60-м году жизни не стало нашего коллеги, кинорежиссёра Ивана Александровича Щёголева... Коллеги по Гильдии кинорежиссёров помнят Ивана Щёголева отзывчивым, доброжелательным, открытым к общению человеком», — говорится в сообщении на сайте Союза кинематографистов России.

Щёголев в 1992 году снял свой первый художественный фильм «Бабник-2», а годом позднее — «Американский дедушка».

Щёголев также снял такие фильмы и сериалы, как «Почти семейный детектив», «Морозова», «Кошмар на улице Цветочная», «Карпов. Сезон третий», «Преступление будет раскрыто», «Шахматы — опасная игра», «Кулагин и партнёры».