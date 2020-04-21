Мосгорпарк запустил цикл онлайн-лекций по истории парковой культуры

Мосгорпарк объявил о запуске онлайн-лекций по истории парковой культуры.

Как передаёт «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра города, цикл лекций о происхождении и развитии парков с XIV века до наших дней прочитает краевед Денис Ромодин.

Первая лекция будет посвящена истории превращения хозяйственных земель в декоративные сады. Следующей темой станут первые московские бульвары, сады и парки, а третья лекция расскажет о советском и постсоветском периоде развития парковых территорий.

Отмечается, что онлайн-лекции будут опубликованы на страницах в соцсетях, а также на сайте Мосгорпарка 22, 23 и 24 апреля.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столичных детских технопарках стартовал набор на бесплатные онлайн-занятия.