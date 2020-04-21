Фонд «Моя история» представил сериал о музее «Херсонес Таврический»

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«Херсонес Таврический» совместно с фондом поддержки гуманитарных наук «Моя история» представил 40-серийный документальный фильм о музее-заповеднике.
Фонд «Моя история» представил сериал о музее «Херсонес Таврический»
  • РИА Новости

Как передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу фонда, сериал, представляющий собой серию видео-экскурсий от специалистов музея, будет размещён в социальных сетях.

«Многое из того, о чём рассказывает мини-сериал «Херсонес – Моя история», лежит в основе понимания важности этого места для каждого жителя России. Мы надеемся, что эти 40 серий станут прекрасным источником самообразования. Для удобства пользователей серии эксклюзивно будут выпускаться в социальных сетях фонда «Моя история», — заявил председатель совета фонда Иван Есин.

Отмечается, что фильм рассказывает об истории становления и развития греческого полиса, а также о религиозной, культурной, политической и экономической жизни города.

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