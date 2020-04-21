Фонд «Моя история» представил сериал о музее «Херсонес Таврический»
- РИА Новости
Как передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу фонда, сериал, представляющий собой серию видео-экскурсий от специалистов музея, будет размещён в социальных сетях.
«Многое из того, о чём рассказывает мини-сериал «Херсонес – Моя история», лежит в основе понимания важности этого места для каждого жителя России. Мы надеемся, что эти 40 серий станут прекрасным источником самообразования. Для удобства пользователей серии эксклюзивно будут выпускаться в социальных сетях фонда «Моя история», — заявил председатель совета фонда Иван Есин.
Отмечается, что фильм рассказывает об истории становления и развития греческого полиса, а также о религиозной, культурной, политической и экономической жизни города.