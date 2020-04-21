Московский планетарий запустит онлайн-программы для детей

Московский планетарий запустит две новые образовательные онлайн-программы для детей в социальных сетях.

Как передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на официальный портал мэра и правительства города, программа «Онлайн-путешествие со звездочётом» включает семь видеоуроков, первый из которых будет опубликован на YouTube-канале и страницах соцсетей планетария 21 апреля.

В рамках онлайн-программы «Легенды звёздного неба» в социальной сети «ВКонтакте» будут опубликованы пять аудиоспектаклей из архива планетария, которые использовались в Большом звёздном зале в 1970—1980-е годы.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что сеть городских кинотеатров «Москино» проведёт онлайн-лекции, на которых покажут редкие кадры, посвящённые истории города.