В детских технопарках Москвы начался набор на бесплатные онлайн-занятия

В столичных детских технопарках «Калибр», «На Зорге», «Наукоград» и других стартовал набор на бесплатные онлайн-занятия.

Как передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, в «Калибре» для юных слушателей откроется направление «3D-моделирование и компьютерная анимация», а также будут проводиться занятия по промышленному дизайну, предпринимательской деятельности и дизайну интерфейсов.

В детском технопарке «На Зорге» проводится набор на курсы по дизайну одежды, трёхмерной графике, архитектуре и дизайну, искусству экспериментов.

В «Наукограде» можно записаться на курсы по разработке 3D-игр, веб-разработке и администрированию.

«Благодаря виртуальной экскурсии школьники смогут в любое время посетить учебные аудитории детского технопарка и уникальный музей техники», — отметила директор детского технопарка «Наукоград» Светлана Забелина.

Ранее издание «Вечерняя Москва» сообщало, что детский технопарк «Москва» проведёт виртуальный хакатон Z-Vision, в рамках которого старшеклассники и студенты смогут разработать инновационные продукты.