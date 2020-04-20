В Российской ассоциации любителей домашних животных дали советы по уходу за питомцами во время пандемии

Президент Российской ассоциации любителей домашних животных Электрон Дементьев дал рекомендации по уходу за питомцами во время пандемии.

«Естественно, любящий владелец даже в условиях карантина будет пытаться дать нагрузку, играть с собакой. Ограничит употребление жирной и калорийной пищи. Тут многое зависит от хозяина», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, необходимо проконсультироваться с диетологом, тренером-инструктором по различным видам спорта с собаками, какие нагрузки можно дать конкретному животному.

«Конечно, нужно форму поддерживать, дышать, двигаться», — добавил он.

Ранее клинический психолог Михаил Хорс в беседе с НСН оценил влияние домашних животных на состояние психики людей, которые находятся в самоизоляции.