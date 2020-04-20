В Российской ассоциации любителей домашних животных дали советы по уходу за питомцами во время пандемии

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Президент Российской ассоциации любителей домашних животных Электрон Дементьев дал рекомендации по уходу за питомцами во время пандемии.
В Российской ассоциации любителей домашних животных дали советы по уходу за питомцами во время пандемии
  • Pixabay

«Естественно, любящий владелец даже в условиях карантина будет пытаться дать нагрузку, играть с собакой. Ограничит употребление жирной и калорийной пищи. Тут многое зависит от хозяина», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, необходимо проконсультироваться с диетологом, тренером-инструктором по различным видам спорта с собаками, какие нагрузки можно дать конкретному животному.

«Конечно, нужно форму поддерживать, дышать, двигаться», — добавил он.

Ранее клинический психолог Михаил Хорс в беседе с НСН оценил влияние домашних животных на состояние психики людей, которые находятся в самоизоляции.

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