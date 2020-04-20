В Госдуме рассказали о поддержке театров во время пандемии
- РИА Новости
«Поддержка, безусловно, необходима, и она уже есть. Министерство культуры в ежедневном режиме мониторит ситуацию со своими подведомственными учреждениями», — заявила она в беседе с «Парламентской газетой».
По её словам, идёт большая работа по исполнению постановления правительства, где предусмотрены меры поддержки театров, в том числе возможность без сокращения бюджета в сложившихся условиях редактировать госзадание.
Как пояснила Пилюс, рамочный документ позволяет в условиях пандемии поддерживать учреждения культуры.
«В Министерстве культуры готовится постановление, которое будет регламентировать работу учреждений культуры в период пандемии», — сказала она.
Депутат добавила, что и регионы предлагают свои меры.
Ранее министр культуры России Ольга Любимова в беседе с НТВ оценила ситуацию в российских театрах и музеях на фоне пандемии коронавируса.