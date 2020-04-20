В Москве покажут онлайн-лекции по истории города

Сеть городских кинотеатров «Москино» проведёт онлайн-лекции, на которых покажут редкие кадры города, снятые в прошлом столетии.

Как передаёт «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра города, прямые трансляции пройдут на странице «Москино» в соцсети Facebook 22, 24 и 25 апреля.

Пользователи смогут виртуально прогуляться по Москве первой половины XX века, увидеть редкие кинохроники советских лет и узнать, как менялась столица на кадрах документальных и художественных фильмов.

Лекции будут посвящены истории московского жилья, сталинскому плану реконструкции города, а также образам столицы в кинематографе.

Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», портал «Узнай Москву» подготовил два новых онлайн-квеста при участии проекта #Москвастобой.