В Москве покажут онлайн-лекции по истории города
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Как передаёт «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра города, прямые трансляции пройдут на странице «Москино» в соцсети Facebook 22, 24 и 25 апреля.
Пользователи смогут виртуально прогуляться по Москве первой половины XX века, увидеть редкие кинохроники советских лет и узнать, как менялась столица на кадрах документальных и художественных фильмов.
Лекции будут посвящены истории московского жилья, сталинскому плану реконструкции города, а также образам столицы в кинематографе.
Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», портал «Узнай Москву» подготовил два новых онлайн-квеста при участии проекта #Москвастобой.