Любимова оценила ситуацию с театрами и музеями на фоне коронавируса
- РИА Новости
«Если мы говорим о выставках и премьерах, то эти планы сохраняются. Другое дело, что сейчас, в условиях вынужденной самоизоляции, руководство театров и музеев как раз занято тем, чтобы пересмотреть эти планы», — заявила она в беседе с НТВ.
По её словам, решается, какие выставки лучше показать, каким должен быть старт, возвращение в жизнь.
«Вот это очень важно ещё и психологически», — добавила Любимова.
Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», солист Мариинского театра заслуженный артист России Владимир Самсонов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.