Любимова оценила ситуацию с театрами и музеями на фоне коронавируса

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Министр культуры России Ольга Любимова оценила ситуацию в российских театрах и музеях на фоне пандемии коронавируса.
Любимова оценила ситуацию с театрами и музеями на фоне коронавируса
  • РИА Новости

«Если мы говорим о выставках и премьерах, то эти планы сохраняются. Другое дело, что сейчас, в условиях вынужденной самоизоляции, руководство театров и музеев как раз занято тем, чтобы пересмотреть эти планы», — заявила она в беседе с НТВ.

По её словам, решается, какие выставки лучше показать, каким должен быть старт, возвращение в жизнь.

«Вот это очень важно ещё и психологически», — добавила Любимова.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», солист Мариинского театра заслуженный артист России Владимир Самсонов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

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