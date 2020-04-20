Число посещений портала «Культура.рф» достигло 250 тысяч в день в период режима самоизоляции

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Количество посещений портала «Культура.рф» достигло 250 тыс. в день в период режима самоизоляции, заявила министр культуры России Ольга Любимова.
Число посещений портала «Культура.рф» достигло 250 тысяч в день в период режима самоизоляции
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«Конечно, мы уже оцифровывали то, что существует, начиная с 1936 года. На портале «Культура.рф» это годами собиралось. Мы бы не были так готовы, если бы в последние четыре года это не делали», — отметила она в беседе с телеканалом НТВ.

По её словам, за март на портале побывали 8 млн человек.

Любимова также рассказала, что огромный интерес в интернете вызывают и экскурсии по Эрмитажу, и золотая коллекция Большого театра.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», солист Мариинского театра заслуженный артист России Владимир Самсонов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

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