Число посещений портала «Культура.рф» достигло 250 тысяч в день в период режима самоизоляции

Количество посещений портала «Культура.рф» достигло 250 тыс. в день в период режима самоизоляции, заявила министр культуры России Ольга Любимова.

«Конечно, мы уже оцифровывали то, что существует, начиная с 1936 года. На портале «Культура.рф» это годами собиралось. Мы бы не были так готовы, если бы в последние четыре года это не делали», — отметила она в беседе с телеканалом НТВ.

По её словам, за март на портале побывали 8 млн человек.

Любимова также рассказала, что огромный интерес в интернете вызывают и экскурсии по Эрмитажу, и золотая коллекция Большого театра.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», солист Мариинского театра заслуженный артист России Владимир Самсонов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.