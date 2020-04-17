В Госдуме прокомментировали ситуацию с домашними животными на фоне коронавируса

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Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов призвал не выбрасывать домашних животных из опасений заразиться коронавирусом.
В Госдуме прокомментировали ситуацию с домашними животными на фоне коронавируса
  • Pixabay

«У нас есть информация о том, что нагрузка на приюты очень серьёзно увеличилась в регионах Российской Федерации. Нам приюты говорят о том, что чаще стали отказываться от животных», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Депутат также привёл данные, согласно которым животных стали чаще приносить на усыпление в ветеринарные клиники. По словам Бурматова, люди мотивируют это тем, что не хотят заразиться коронавирусом.

«У нас есть данные волонтёрских организаций о том, что чаще стали выбрасывать животных на улицу — домашних, подразумевая, что якобы от них может какая-то опасность исходить», — сообщил он.

Как подчеркнул Бурматов, нет ни одного зарегистрированного случая, чтобы животное могло заразить человека коронавирусом.

Парламентарий добавил, что в некоторых странах люди, наоборот, заводят животных из-за карантина, сам он последовал такому примеру.

«Я собаку забрал из приюта, поэтому у меня дома теперь живёт собака из приюта. Не надо отказываться от них и уж тем более приносить их умерщвлять», — заключил Бурматов.

Ранее клинический психолог Михаил Хорс в беседе с НСН оценил влияние домашних животных на состояние психики людей, которые находятся в самоизоляции.

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