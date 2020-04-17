Кинологи рассказали, как гулять с собакой во время пандемии

Российская кинологическая федерация рассказала, как гулять с собакой во время пандемии.

Об этом сообщает газета «Известия».

По словам экспертов, нежелательно выводить животное на прогулку во время обработки улиц и сразу после неё.

Также нужно следить, чтобы собака ничего не подбирала и не облизывала поверхности.

«Чтобы безопасно гулять с питомцем в эти дни, во-первых, пользуйтесь средствами индивидуальной защиты, во-вторых, соблюдайте привычную гигиену после прогулки: тщательно мойте лапы собаке, очищайте глаза и нос салфеткой», — заявил президент РКФ Владимир Голубев.

Как отмечают эксперты, не стоит рисковать и обрабатывать собаку агрессивными дезинфицирующими растворами, поскольку это может вызвать аллергическую реакцию.

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