Кинологи рассказали, как гулять с собакой во время пандемии

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Российская кинологическая федерация рассказала, как гулять с собакой во время пандемии.
Кинологи рассказали, как гулять с собакой во время пандемии
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия».

По словам экспертов, нежелательно выводить животное на прогулку во время обработки улиц и сразу после неё.

Также нужно следить, чтобы собака ничего не подбирала и не облизывала поверхности.

«Чтобы безопасно гулять с питомцем в эти дни, во-первых, пользуйтесь средствами индивидуальной защиты, во-вторых, соблюдайте привычную гигиену после прогулки: тщательно мойте лапы собаке, очищайте глаза и нос салфеткой», — заявил президент РКФ Владимир Голубев.

Как отмечают эксперты, не стоит рисковать и обрабатывать собаку агрессивными дезинфицирующими растворами, поскольку это может вызвать аллергическую реакцию.

Ранее клинический психолог Михаил Хорс в беседе с НСН оценил влияние домашних животных на состояние психики людей, которые находятся в самоизоляции.

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