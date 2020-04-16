Режиссёр рассказал об основной идее сериала «Зулейха открывает глаза»

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Режиссёр Егор Анашкин рассказал о главной идее  сериала «Зулейха открывает глаза».
Режиссёр рассказал об основной идее сериала «Зулейха открывает глаза»
  • © Кинокомпания «Русское» и канал «Россия 1»

В беседе с Inforeactor режиссёр отметил, что фильм, прежде всего, рассказывает об умении прощать.

«Это история о том, как главная героиня, бедная татарская женщина, умудряется простить своего врага и продолжить жить дальше. Глобально вся эта история и книга о любви и прощении», — пояснил Анашкин.

Он также подчеркнул, что это не антисоветское кино.

«Никто не выносит суждения — кто прав, кто виноват. История вообще о другом. Была такая историческая данность, тяжёлый период в жизни нашей страны. Репрессии. Ужас и кошмар», — заявил режиссёр в интервью ФАН.

По его мнению, нельзя придавать сериалу национальную окраску, поскольку это общая трагедия Советского Союза, которая затронула все народы.

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