В Нижегородской области рассказали о поддержке зоопарка «Лимпопо»

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин распорядился проработать вопрос о мерах поддержки зоопарка «Лимпопо».
В Нижегородской области рассказали о поддержке зоопарка «Лимпопо»
  • © «Зоопарк Лимпопо»

Как передаёт РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона, из-за режима самоизоляции и ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией, зоопарк испытывает финансовые трудности. 

Губернатор Глеб Никитин отметил, что зоопарк — это одна из достопримечательностей города и его культурное наследие.

Он распорядился проработать вопрос о мерах поддержки, которые можно будет оказать зоопарку.

«Я убежден, что индустрия развлечений и культуры должна войти в число наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, которые имеют право на федеральные и региональные льготы», — заявил Никитин.

14 апреля газета «Известия» сообщала, что глава Минэкономразвития России Максим Решетников предложил включить зоопарки и музеи в перечень отраслей, пострадавших от коронавируса.

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