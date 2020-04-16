Белая дача Чехова в Ялте представила выставки в 3D-формате

Белая дача Чехова в Ялте предоставила возможность посетителям виртуальных выставок рассмотреть экспонаты в 3D-формате.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«В нашей группе в одной из социальных сетей гости смогут не только больше узнать о фондах нашего музея, но и рассмотреть детально каждый экспонат», — пояснила представитель Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника Дарья Панасенко.

По её словам, в объёмном формате представлены знаменитый плащ Чехова, его обувь, головные уборы и другое.

Она также добавила, что по инициативе Министерства культуры Республики Крым на странице музея-заповедника в Instagram запущен цикл образовательных лекций.

Ранее НСН сообщала, что ряд музеев, галерей, библиотек и культурно-досуговых площадок Москвы подготовили онлайн-программу.