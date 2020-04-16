Белая дача Чехова в Ялте представила выставки в 3D-формате

Короткая ссылка
Белая дача Чехова в Ялте предоставила возможность посетителям виртуальных выставок рассмотреть экспонаты в 3D-формате.
Белая дача Чехова в Ялте представила выставки в 3D-формате
  • © wikimedia.org

Об этом сообщает «Крыминформ».

«В нашей группе в одной из социальных сетей гости смогут не только больше узнать о фондах нашего музея, но и рассмотреть детально каждый экспонат», — пояснила представитель Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника Дарья Панасенко.

По её словам, в объёмном формате представлены знаменитый плащ Чехова, его обувь, головные уборы и другое.

Она также добавила, что по инициативе Министерства культуры Республики Крым на странице музея-заповедника в Instagram запущен цикл образовательных лекций. 

Ранее НСН сообщала, что ряд музеев, галерей, библиотек и культурно-досуговых площадок Москвы подготовили онлайн-программу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить