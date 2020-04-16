В Москве рассказали об онлайн-квестах по истории города

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Портал «Узнай Москву» подготовил два новых онлайн-квеста при участии проекта #Москвастобой.
В Москве рассказали об онлайн-квестах по истории города
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Как передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы, задания посвящены истории расширения Тверской улицы и Китайгородской стены.

«Портал «Узнай Москву» присоединился к циклам познавательных экскурсий и мероприятий проекта #Москвастобой. Теперь с помощью нашего портала можно не выходя из дома проходить увлекательные квесты-викторины на основе городских экскурсий проекта», — рассказал куратор IT-проектов в сфере культуры и туризма департамента информационных технологий города Сергей Шакрыл.

Он также отметил, что рассматривать городские памятники и улицы, а также изучать их историю можно в одноимённом мобильном приложении.

Ранее РИА Новости Крым сообщало, что Севастопольский офицерский бал пройдёт в режиме онлайн в связи с ограничительными мерами на фоне коронавируса.

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