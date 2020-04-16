В Москве рассказали об онлайн-проекте «Парковый стихоговоритель: дети о Победе»

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В Москве стартовал поэтический онлайн-проект «Парковый стихоговоритель: дети о Победе».
В Москве рассказали об онлайн-проекте «Парковый стихоговоритель: дети о Победе»
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Как передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы, акцию к 75-летию Победы запустили специалисты Мосгорпарка.

Отмечается, что проект рассчитан на детей и подростков до 18 лет.

Цель проекта — рассказать юным москвичам о подвиге, который 75 лет назад совершили их прадеды, при помощи стихов.

Чтобы принять участие в поэтическом онлайне, необходимо записать видео, где ребёнок читает стихотворение о Великой Отечественной войне. 

Все видеозаписи со стихотворениями будут размещены на страницах Мосгорпарка в социальных сетях и в сообществах парков культуры и отдыха.

1 апреля сайт «Аргументы и факты» сообщал, что ряд музеев, галерей, библиотек и культурно-досуговых площадок Москвы подготовили онлайн-программу.

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