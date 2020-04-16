В Испании от коронавируса умер чилийский писатель Луис Сепульведа

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В Испании от коронавирусной инфекции COVID-19 умер чилийский писатель Луис Сепульведа, сообщает El Pais.
В Испании от коронавируса умер чилийский писатель Луис Сепульведа
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Как сообщается, 70-летний писатель скончался в больнице Овьедо.

Автор был госпитализирован 25 февраля с симптомами пневмонии после посещения конгресса в Португалии.

Сепульведа является лауреатом ряда национальных и международных премий, кавалером французского ордена Искусств и Литературы. В годы диктатуры в Чили находился в тюремном заключении. Скрывался от преследования за пределами родины. 

Писатель приобрел известность после публикации в 1989 году романа «Старик, который читал любовные романы», вдохновлённого опытом жизни автора с индейцами хиваро. С 1997 года жил в Испании.

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