В Испании от коронавируса умер чилийский писатель Луис Сепульведа

В Испании от коронавирусной инфекции COVID-19 умер чилийский писатель Луис Сепульведа, сообщает El Pais.

Как сообщается, 70-летний писатель скончался в больнице Овьедо.

Автор был госпитализирован 25 февраля с симптомами пневмонии после посещения конгресса в Португалии.

Сепульведа является лауреатом ряда национальных и международных премий, кавалером французского ордена Искусств и Литературы. В годы диктатуры в Чили находился в тюремном заключении. Скрывался от преследования за пределами родины.

Писатель приобрел известность после публикации в 1989 году романа «Старик, который читал любовные романы», вдохновлённого опытом жизни автора с индейцами хиваро. С 1997 года жил в Испании.