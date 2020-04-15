Историк архитектуры оценила ситуацию с восстановлением Нотр-Дама

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Историк архитектуры и градостроительства, специалист по охране культурного наследия Наталья Душкина оценила ситуацию с восстановлением собора Парижской Богоматери.
Историк архитектуры оценила ситуацию с восстановлением Нотр-Дама
  • Reuters

«Последние работы, которые там проводились, — это диагностика несущих конструкций и стабилизация укрепления конструкции. Также сейчас там существует опасность обрушения строительных лесов на сводах собора», — заявила она в беседе с Nation News.

Как напомнила Душкина, в настоящее время работы приостановлены из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Она также отметила, что сейчас много дискуссий и споров между главным реставратором Нотр-Дама и ответственным представителем силовых структур Франции.

«Одни выступают за продвижение нового, другие настаивают на исторической целостности», — пояснила эксперт.

В 2019 году архитектор-градостроитель Илья Заливухин в беседе с Inforeactor прокомментировал предложение создать на крыше собора Парижской Богоматери ферму для выращивания овощей и фруктов.

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