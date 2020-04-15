Севастопольский бал пройдёт в онлайн-режиме

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Севастопольский офицерский бал пройдёт в режиме онлайн в связи с ограничительными мерами на фоне коронавируса.
Севастопольский бал пройдёт в онлайн-режиме
  • Pixabay

Как передаёт РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу бала, в мероприятии по видеосвязи примут участие офицерские и гражданские пары из Севастополя, Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Владивостока, Калининграда и других городов России, а также из Мексики, Швейцарии и Франции.

«Находясь дома, они, нарядные, в одно и то же время объединятся в сети и исполнят в прямом эфире бальные танцы: вальсы, кадрили и польки», — отметили в пресс-службе.

Прямой эфир будет транслироваться 15 апреля на сайте бала, официальном канале в YouTube, а также в официальных группах в социальных сетях.

Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», специалисты «Москвариума» проведут прямой эфир онлайн.

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