В сети появилась новая информация о возможном сиквеле «Гарри Поттера»

В сети появились новые подробности подготовки сиквела серии фильмов о Гарри Поттере, производством которого якобы занимается компания Warner Bros.

По данным портала We Got This Covered, в Warner Bros. по-прежнему намерены снять новый фильм франшизы, но уже не станут полностью экранизировать пьесу Джоан Роулинг «Гарри Поттер и Проклятое дитя». Предполагается, что кинематографисты выпустят оригинальную историю, лишь частично основанную на произведении писательницы.

We Got This Covered отмечает, что студия уже ищет актёров. В числе кандидатов на роль Альбуса Поттера, сына «мальчика, который выжил», — 17-летний Леви Миллер, известный по проектам «Пэн: Путешествие в Нетландию» и «Излом времени». Портал подчёркивает, что артист слишком взрослый для школьника, из чего можно сделать вывод, что события сиквела будут разворачиваться в последние годы обучения Альбуса в Хогвартсе или даже после окончания школы.

Слухи о сиквеле «Гарри Поттера» начали появляться ещё в феврале 2019 года, когда исполнитель главной роли в фильмах франшизы Дэниел Рэдклифф в одном из интервью заявил, что история обязательно получит продолжение.

Летом СМИ сообщали о планах Warner Bros. снять приквел по «Гарри Поттеру» в формате сериала, но Роулинг опровергла эту информацию.

В декабре 2019 года в сети появилась информация, что студия приступит к работе над сиквелом, действие которого будет происходить спустя 20 лет после победы Гарри Поттера над Волан-де-Мортом. Упоминалось, что к проекту присоединятся многие задействованные в «Гарри Поттере» актёры.