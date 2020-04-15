В Москве отреставрируют усадьбу Петрова на Ордынке

Главный дом городской усадьбы мещанина Евгения Петрова на Большой Ордынке планируют отреставрировать до конца года.

Как передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, здание, построенное в середине XIX века, являлось частью владения с доходным домом, ремесленными мастерскими, торговыми лавками, а также экипажной фабрикой.

Руководитель Департамента культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что внутри здания специалисты уже разобрали поздние конструкции, укрепили кирпичную кладку. Далее им предстоит раскрыть заложенные исторические оконные и дверные проёмы и убрать те, которые появились позднее.

«Кроме того, специалисты воссоздадут по архивным документам металлическую лестницу середины XIX века, а также напольные покрытия из щитового паркета», — добавил Емельянов.

Отмечается, что на сегодняшний день реставрационные работы приостановлены из-за введения в городе ограничительных мер.

Ранее, как сообщал портал kp.ru, в Мосгорнаследии прокомментировали ситуацию с реставрационными работами.