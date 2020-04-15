В Москве отреставрируют усадьбу Петрова на Ордынке

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Главный дом городской усадьбы мещанина Евгения Петрова на Большой Ордынке планируют отреставрировать до конца года.
В Москве отреставрируют усадьбу Петрова на Ордынке
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Как передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, здание, построенное в середине XIX века, являлось частью владения с доходным домом, ремесленными мастерскими, торговыми лавками, а также экипажной фабрикой. 

Руководитель Департамента культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что внутри здания специалисты уже разобрали поздние конструкции, укрепили кирпичную кладку. Далее им предстоит раскрыть заложенные исторические оконные и дверные проёмы и убрать те, которые появились позднее.

«Кроме того, специалисты воссоздадут по архивным документам металлическую лестницу середины XIX века, а также напольные покрытия из щитового паркета», — добавил Емельянов.

Отмечается, что на сегодняшний день реставрационные работы приостановлены из-за введения в городе ограничительных мер.

Ранее, как сообщал портал kp.ru, в Мосгорнаследии прокомментировали ситуацию с реставрационными работами.

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