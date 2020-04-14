Специалисты «Москвариума» проведут прямой эфир онлайн
- © пресс-служба "Москвариума"
Как передаёт сайт «Москва 24», зрители узнают о тайнах коралловых рифов, самых ядовитых обитателях морских пучин, пожизненной самоизоляции песчаных угрей, смене пола у рыбы-наполеона, рационе питания кошачьей акулы и многом другом.
Отмечается также, что специалисты в прямом эфире покажут, как происходит кормление акул и других обитателей «Москвариума».
Начало трансляции запланировано на 13:00.
Ранее НСН сообщала, что ВДНХ запустила серию видеоэкскурсий, а также онлайн-лекции и мастер-классы.