Дмитрий Певцов рассказал о режиме самоизоляции

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Народный артист России Дмитрий Певцов рассказал о режиме самоизоляции.
Дмитрий Певцов рассказал о режиме самоизоляции
  • РИА Новости

«На самоизоляции я не изучаю языки, я ещё не начал заниматься физической культурой. Я стал спать столько, сколько мне хочется. Но, самое главное, у меня есть возможность видеться со своей мамой, которой в конце июня стукнет 92 года», — заявил он в беседе с НСН.

По словам актёра, у него накопилось множество дел, которые он пытается сделать.

Кроме того, отметил Певцов, появилась возможность «перезагрузить свои мозги». Как считает артист, нужно «останавливаться и мозгами, и сердцем, и душой».

Ранее актёр Юрий Стоянов в беседе с Nation News рассказал, что делает во время режима самоизоляции.

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