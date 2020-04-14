Театр Ленсовета опубликовал архивный спектакль «Старший сын»

Театр имени Ленсовета в Санкт-Петербурге опубликовал архивную запись спектакля «Старший сын» в постановке Юрия Бутусова.

Как сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу театра, запись была опубликована 13 апреля в официальном сообществе Театра Ленсовета «ВКонтакте» и будет доступна для просмотра в течение суток.

Отмечается, что премьера спектакля «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова состоялась в 2001 году. В спектакле заняты Алексей Торковер, Станислав Никольский, Дмитрий Лысенков, Иван Гарафутдинов, Лаура Пицхелаури, Кристина Кузьмина, Роман Жданов и другие артисты.

Ранее «Невские новости» сообщали, что ГИТИС совместно с Театральным институтом им. Б. Щукина организовал занятия для повышения квалификации актёров во время режима самоизоляции.