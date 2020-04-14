В Москве рассказали об онлайн-проектах столичных библиотек

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Библиотеки Департамента культуры Москвы запустили новые проекты в онлайн-формате.
В Москве рассказали об онлайн-проектах столичных библиотек
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Как передаёт «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Московской дирекции по развитию культурных центров столичного департамента культуры, в рамках проектов на сайтах библиотек или на их страницах в соцсетях можно послушать лекции экспертов, подкасты, посмотреть мастер-классы и обзоры по литературе. 

«Отличительная особенность в том, что материалы появляются с определённой периодичностью на сайтах читален или на их страницах в соцсетях. Таким образом, становится легче искать и выбирать интересующее мероприятие и планировать его просмотр», — отметили в пресс-службе. 

Ознакомиться с полным расписанием онлайн-мероприятий можно на официальном сайте мэра Москвы. 

1 апреля сайт «Аргументы и факты» сообщал, что ряд музеев, галерей, библиотек и культурно-досуговых площадок Москвы подготовили онлайн-программу.

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