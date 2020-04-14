Назван лучший артист проекта «Музыка в метро»

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В Москве назвали имя лучшего артиста городского проекта «Музыка в метро».
Назван лучший артист проекта «Музыка в метро»
  • ©mos.ru

Как передаёт «Вечерняя Москва» со ссылкой на  официальный сайт мэра и правительства города, им стал Павел Пикалов, который более 400 раз выступил на площадках проекта за всё время его существования.

Отмечается, что церемония награждения пройдёт во время живых прослушиваний следующего сезона. 

Всего в голосовании, в рамках которого можно было выбрать одного из 16 музыкантов, приняли участие около 20 тыс. человек. 

19 марта интернет-издание kp.ru со ссылкой на Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщало, что в Московском метрополитене приостановлены выступления музыкантов.

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