Синоптики предупредили о похолодании в Москве

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Анна Лушникова
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал в беседе с RT о том, какая погода ожидается в столичном регионе на текущей неделе.
Синоптики предупредили о похолодании в Москве
  • РИА Новости

«Начавшееся во вторник, 14 апреля, похолодание в столичном регионе задержится довольно надолго. Дело в том, что вызвавший его циклон выходит в северную часть Европейской России, где замедлит своё движение и будет находиться в этом регионе практически до начала третьей декады апреля», — сказал он.

Синоптик отметил, что и предстоящие выходные будут сопровождаться в столичном регионе преимущественно облачной погодой.

По его словам, временами будут идти дожди, в ночные часы в отдельных районах города возможен слабый снег, а наиболее интенсивные осадки ожидаются 14, 16 и 18 апреля.

«Температурный фон по ночам будет опускаться до слабых заморозков. В дневные часы температура не будет превышать отметки в +4…+9 °С. Такие значения примерно на 3—4 °С отстают от климатической нормы. На изменения же характера погоды и на повышение температуры жителям столичного региона следует рассчитывать лишь в начале третьей декады апреля», — сказал Чернышов.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что в Москве во вторник, 14 апреля, ожидается до +11 °С.

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