В Приморье ликвидировали шесть лесных пожаров за сутки

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В Приморском крае ликвидировали шесть лесных пожаров за сутки.
В Приморье ликвидировали шесть лесных пожаров за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал vesti.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Всего устранены возгорания на более чем 97 га леса в четырёх городских округах.

«Самое сильное возгорание было в Ханкайском районе, здесь потушено 80 га леса. В ликвидации приняли участие 50 человек личного состава и десять единиц спецтехники», — заявили в Министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

В настоящее время в Приморье действует особый противопожарный режим.

Ранее ФАН сообщало, что спасатели провели противопожарный рейд с помощью беспилотников в Воронежской области.

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