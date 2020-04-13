В Приморье ликвидировали шесть лесных пожаров за сутки

В Приморском крае ликвидировали шесть лесных пожаров за сутки.

Об этом сообщает портал vesti.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Всего устранены возгорания на более чем 97 га леса в четырёх городских округах.

«Самое сильное возгорание было в Ханкайском районе, здесь потушено 80 га леса. В ликвидации приняли участие 50 человек личного состава и десять единиц спецтехники», — заявили в Министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

В настоящее время в Приморье действует особый противопожарный режим.

Ранее ФАН сообщало, что спасатели провели противопожарный рейд с помощью беспилотников в Воронежской области.