В Москве рассказали об онлайн-мероприятиях городских парков

В Москве 17 парков подготовили программу онлайн-мероприятий.

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы, «Парк Горького» подготовил виртуальную программу по обзору партерной части комплекса.

В социальных сетях парка «Царицыно» пройдёт онлайн-выставка «Monument du costume. Картины жизни XVIII столетия».

Парк «Фили» организует творческий мастер-класс джазовой исполнительницы Этери Бериашвили.

В аккаунтах сада «Эрмитаж» в социальных сетях можно посмотреть видеотренировки по гимнастике.

Измайловский парк предлагает посетить творческий мастер-класса художника Евгения Глобченко, а парк искусств «Музеон» позволит совершить виртуальную прогулку по дому Третьяковых.

В аккаунтах социальных сетей музея-усадьбы «Кусково» предлагают прогуляться по залам дворца графа Шереметева, а усадьба Воронцово проведёт онлайн-лекцию, посвящённую биографии художника Виктора Васнецова.

1 апреля сайт «Аргументы и факты» сообщал, что ряд музеев, галерей, библиотек и культурно-досуговых площадок Москвы подготовили онлайн-программу.