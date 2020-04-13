Светлана Сурганова рассказала о жизни в самоизоляции

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Светлана Сурганова рассказала, как работает во время самоизоляции.
Светлана Сурганова рассказала о жизни в самоизоляции
  • РИА Новости

В беседе с НСН Светлана Сурганова рассказала, что даже в условиях самоизоляции продолжает активно работать и репетировать.

«Я никакой паники не вижу, и меня даже стали удивлять люди, которые перестали здороваться за руку, целоваться при встрече, так как чего-то боятся. Ну и ладно, это их выбор, можно обойтись и воздушными поцелуями. У меня рукопожатия и объятия происходят каждый день, но это с моими музыкантами, с которыми я работаю каждый день в студии, и количество рукопожатий из-за карантина у меня не уменьшилось», — призналась артистка.

Она добавила, что 26 апреля планирует провести большой онлайн-концерт в честь дня рождения группы.

Ранее художественный руководитель Московского художественного академического театра имени М. Горького Эдуард Бояков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с карантином по коронавирусу.

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