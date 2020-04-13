Музыкант рассказал о влиянии рок-н-ролла на современное общество

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Лидер петербургской группы Billy’s Band Билли Новик оценил влияние рок-н-ролла на современное общество.
Музыкант рассказал о влиянии рок-н-ролла на современное общество
  • РИА Новости

По его словам, рок-н-ролл всё ещё жив, однако давно потерял своё значение.

«В отличие от джаза, он культурологически никакой ценности не представляет, только исторически. Чего не сказать о джазе. У него есть красота, изящность. Ну, рок-н-ролл для молодёжи когда-то был хорошим и крутым, это был их стиль жизни. Когда-то это было актуально, а сейчас, мне кажется, это абсурдно и бессмысленно», — отметил музыкант в беседе с Inforeactor.

13 апреля отмечается Международный день рок-н-ролла.

Ранее, как сообщала «Газета.Ru», космонавты совместно с сервисом «Яндекс.Музыка» составили плейлисты для режима самоизоляции.

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