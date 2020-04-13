В столице запустили проект «Культурная Москва онлайн»

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На портале mos.ru запустили проект «Культурная Москва онлайн», который представляет собой подборку самых ярких культурных мероприятий города.
В столице запустили проект «Культурная Москва онлайн»
  • © портал мэра и правительства Москвы

Как сообщают «Известия» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы, на одной интернет-площадке собраны десятки концертов, спектаклей, экскурсий и лекций. 

Отмечается, что проект содержит восемь разделов: «Театр», «Музыка», «Музеи», «Кино», «Литература», «Шоу», «Экскурсии» и «Знания».

Проект создан столичным комитетом по туризму и культурными площадками города.

Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», была создана онлайн-программа «Московские сезоны дома», в рамках которой будут представлены мастер-классы, лекции и концерты.

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