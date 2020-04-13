В столице запустили проект «Культурная Москва онлайн»

На портале mos.ru запустили проект «Культурная Москва онлайн», который представляет собой подборку самых ярких культурных мероприятий города.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы, на одной интернет-площадке собраны десятки концертов, спектаклей, экскурсий и лекций.

Отмечается, что проект содержит восемь разделов: «Театр», «Музыка», «Музеи», «Кино», «Литература», «Шоу», «Экскурсии» и «Знания».

Проект создан столичным комитетом по туризму и культурными площадками города.

Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», была создана онлайн-программа «Московские сезоны дома», в рамках которой будут представлены мастер-классы, лекции и концерты.