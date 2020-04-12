Стартовал онлайн-фестиваль кино «Свидание с Россией в душевной Москве»

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В Москве в преддверии 75-летия Победы проходит первый онлайн-фестиваль социально ориентированных и военных фильмов «Свидание с Россией в душевной Москве». Об этом сообщили организаторы.
Стартовал онлайн-фестиваль кино «Свидание с Россией в душевной Москве»
  • Pixabay

Отмечается, что некоммерческое партнёрство содействия развитию кино и туризма «КиТ» планировало показать документальные фильмы из конкурсной программы в кинотеатрах, районных библиотеках и культурных центрах, но планы изменила ситуация с распространением коронавируса. 

«Но это дало возможность впервые в истории фестивального движения провести запланированный фестиваль «Свидание с Россией в душевной Москве» в онлайн-пространстве», — сообщили организаторы. 

Число зрителей фестиваля за четыре дня работы достигло 60 тыс. 

В сообщении говорится, что зрители могут бесплатно посмотреть фильмы ежедневно в 16:00 на сайте фестиваля «Свидание с Россией», в социальных сетях проекта, на сайтах библиотеки-читальни им. И. С. Тургенева, библиотеки ЦАО Москвы и других ресурсах.

В программе показов около 30 фильмов, фестиваль продлится до 9 мая. Вскоре в программе фестиваля также появятся киноленты из золотой коллекции Госфильмофонда, посвящённые 75-й годовщине Великой Победы.

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