Стартовал онлайн-фестиваль кино «Свидание с Россией в душевной Москве»

В Москве в преддверии 75-летия Победы проходит первый онлайн-фестиваль социально ориентированных и военных фильмов «Свидание с Россией в душевной Москве». Об этом сообщили организаторы.

Отмечается, что некоммерческое партнёрство содействия развитию кино и туризма «КиТ» планировало показать документальные фильмы из конкурсной программы в кинотеатрах, районных библиотеках и культурных центрах, но планы изменила ситуация с распространением коронавируса.

«Но это дало возможность впервые в истории фестивального движения провести запланированный фестиваль «Свидание с Россией в душевной Москве» в онлайн-пространстве», — сообщили организаторы.

Число зрителей фестиваля за четыре дня работы достигло 60 тыс.

В сообщении говорится, что зрители могут бесплатно посмотреть фильмы ежедневно в 16:00 на сайте фестиваля «Свидание с Россией», в социальных сетях проекта, на сайтах библиотеки-читальни им. И. С. Тургенева, библиотеки ЦАО Москвы и других ресурсах.

В программе показов около 30 фильмов, фестиваль продлится до 9 мая. Вскоре в программе фестиваля также появятся киноленты из золотой коллекции Госфильмофонда, посвящённые 75-й годовщине Великой Победы.