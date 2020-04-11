В Петербурге рассказали о сроках открытия филиала «Ленрезерва»

Создатель «Ленрезерва» Анатолий Бернштейн рассказал, что в День Победы на Пискарёвском мемориальном кладбище откроется филиал музея, в настоящее время в здании завершаются ремонтные работы.

«Полным ходом идёт подготовка к открытию. Рабочие трудятся в три смены круглосуточно, мы получили разрешение на работы. Это будет безопасное здание со всеми необходимыми системами пожарной безопасности и дымоудаления», — сказал «Петербургскому дневнику» Бернштейн.

По его словам, музей учёл пожелания жителей города и блокадников.

«Это будет рассказ о жизни города в блокаде, об основных моментах. Постараемся показать предприятия, которые работали в эти дни, города, куда эвакуировали жителей. Мы хотим показать отдельную экспозицию о работе радио, рассказать о наших дикторах, Ольге Берггольц. Часть экспозиции будет посвящена мемориальному кладбищу. Кроме того, хотим отразить, что такое город в кольце блокады, с помощью карты, чтобы было легче для понимания, поскольку, как оказалось, многие не понимают, что такое полностью заблокированный город», — отметил Бернштейн.

Он добавил, что одним из экспонатов будет громкоговоритель, который был передан в экспозицию губернатором Александром Бегловым.

Бернштейн не исключает, что открытие филиала музея может пройти без гостей и будет транслироваться в сети.