В Петербурге синоптики прогнозируют мокрый снег
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на официальный сайт ведомства.
По информации ежедневного прогноза ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», порывы северного и северо-западного ветра будут достигать 6–11 м/с.
При этом температура воздуха ночью опустится до 0...+2 °С, а днём поднимется до +4...+6 °С.
6 апреля Newinform сообщало, что в Нижегородской области ожидается сильный ветер.