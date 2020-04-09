В Петербурге синоптики прогнозируют мокрый снег

В ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредили, что 10 апреля в Санкт-Петербурге местами выпадет мокрый снег.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на официальный сайт ведомства.

По информации ежедневного прогноза ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», порывы северного и северо-западного ветра будут достигать 6–11 м/с.

При этом температура воздуха ночью опустится до 0...+2 °С, а днём поднимется до +4...+6 °С.

6 апреля Newinform сообщало, что в Нижегородской области ожидается сильный ветер.