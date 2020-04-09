Более 1,5 млн человек приняли участие в онлайн-программах ВДНХ

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Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что более 1,5 млн человек приняли участие в онлайн-программах ВДНХ.
Более 1,5 млн человек приняли участие в онлайн-программах ВДНХ
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

«Зрителями онлайн-проектов ВДНХ стали уже больше 1,5 млн человек. Причём географически аудитория оказалась очень широкой. Видеоэкскурсии, мастер-классы и лекции вместе с москвичами смотрели не только в других городах России, но даже в других странах. Например, в Казахстане, Германии и США», — отметила Сергунина.

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, наиболее популярной стала видеоэкскурсия по музею ВДНХ, которую посмотрели свыше 135 тыс. раз.

Мастер-класс по исторической каллиграфии набрал более 120 тыс. просмотров.

Экскурсию центра «Космонавтика и авиация» — «Время первых» — увидели около 73 тыс. зрителей.

Также популярностью пользовались мастер-классы по кулинарному искусству, видеосюжеты «Москвариума» и «Городской фермы», а также консультации «Технограда».

Ранее НСН сообщала, что ВДНХ запустила серию видеоэкскурсий, а также онлайн-лекции и мастер-классы.

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