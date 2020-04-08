Земфира рассказала о жизни в самоизоляции

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Певица Земфира рассказала, что на самоизоляции работает над новым альбомом и пишет песни.
Земфира рассказала о жизни в самоизоляции
  • РИА Новости

«В эти странные дни, когда никто ничего не понимает, я сижу дома. Каждый день хожу от одного инструмента к другому, пытаюсь облечь свои мысли и чувства в песни. Сейчас больше ничего сделать не могу. Пишу альбом, готов на две трети, но разве это важно сейчас? Нет. Важно сидеть дома, беречь близких. У нас всё будет. И альбом, и тур, и всё на свете. Но сейчас мы все должны замереть, чтобы выжить», — приводит НСН слова певицы.

Она также призналась, что хотела бы в этот период помогать старикам и быть полезной.

Ранее художественный руководитель Московского художественного академического театра имени М. Горького Эдуард Бояков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с карантином по коронавирусу.

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